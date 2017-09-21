В шести московских ТЦ проводится эвакуация после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посетителей и персонал шести торговых центров эвакуируют в разных районах Москвы после анонимных сообщений о "минировании" зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проводится эвакуация из торговых центров "Домодедовский", "Принц Плаза", "Москворечье", "Капитолий", "Спектр" и "Калужский", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 19.00 мск угроза взрывов прошла по 30 объектам с массовым пребыванием людей.

Крупный торговый центр в Москве при эвакуации за час теряет около 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне эксперт Александр Обуховский.

Всего с начала волны телефонного терроризма, с прошлого вторника, в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.