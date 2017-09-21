Пожар в гостинице в центре Ростова-на-Дону полностью ликвидировали

Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону (20)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

"В 18.58 мск полная ликвидация", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что выгоревшая площадь осталась прежней – 840 квадратных метров.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.