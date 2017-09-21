В Москве дети причинили девочке химический ожог, ведется проверка

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дети кинули сверток с чистящим средством в девочку в Москве, ребенок получил химический ожог, по факту инцидента проводится проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В СМИ появилась информация, что 14-летняя девочка получила ожоги, после того как в неё кинули бутылку с зажигательной смесью. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в девочку, вероятно, кидали не зажигательной смесью, а использовали газовый баллончик.

"Днём 21 сентября 2017 года вблизи жилых домов по улице Дубнинской в городе Москве два мальчика кинули свёрток с химическим средством в компанию девочек. В результате чего одна из них получила ожог и незамедлительно доставлена в медицинское учреждение города", — сказала Иванова.

Она добавила, что, по предварительным данным, в свертке находилось бытовое чистящее средство.

"Устанавливаются обстоятельства и условия, в которых подростки остались без надлежащего контроля со стороны взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.