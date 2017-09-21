Суд арестовал активиста "Христианского государства" Баянова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал активиста группировки "Христианское государство" Александра Баянова по делу о поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг полиция обратилась в суд с требованием арестовать трех активистов, включая Юрия Калинина, брата главаря группировки Александра Калинина.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Баянова 1989 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 ноября", — сказала судья Диана Мищенко.

Ранее Баянов признал свою вину в поджогах: 31 августа в Санкт-Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки Александра Калинина, подожгли офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".