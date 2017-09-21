Массовая драка у ТЦ "Москва": более ста человек задержаны, жертв нет

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Конфликт у ТЦ "Москва" завершился без жертв: родственникам удалось связаться с избитым грузчиком, он оказался в палате нейрохирургии и заверил, что "все нормально". Тем временем полиции предстоит разобраться с сотней граждан, задержанных в ходе инцидента и последующего миграционного рейда, и найти виновных двух уголовных дел – о хулиганстве и побоях.

Хронология конфликта

Вечером 20 сентября источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 50 гастарбайтеров пришли к торговому центру "Москва", чтобы устроить стычку с сотрудниками охранного предприятия, которые избили грузчика, тоже трудового мигранта.

Попытка устроить драку была пресечена сотрудниками полиции.

"Сотрудникам столичной полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торгового центра на Тихорецком бульваре. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных.

В четверг ГУМВД Москвы официально сообщило о задержании более 90 участников конфликта. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что к торговому центру подошли около 250 человек, а задержаны были не более 100, в то время как президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил РИА Новости, что задержанными после беспорядков остаются более 250 человек.

Жизни ничто не угрожает

Шарипов днем в разговоре с РИА Новости также посетовал на отсутствие точной информации о судьбе грузчика рынка, избиение которого и стало поводом для волнений.

"По информации Таджикистана, он умер, по информации России — перевели в нейрохирургическое… Я просил — давайте зайдем (в больницу), родственники скажут, это он или не он. МВД запретило, хотя врач говорит, что это по закону положено и по медицине положено", — рассказал Шарипов.

Президент Федерации мигрантов СНГ утверждал, что источником информации о гибели грузчика было МВД Таджикистана. "Скорее всего, представитель Таджикистана уже был здесь и сказал, что он умер", — сказал он.

Однако позднее Шарипов заявил РИА Новости, что родственникам пострадавшего удалось связаться с ним и убедиться, что он жив.

По словам Шарипова, дядя пострадавшего рассказал, что говорил с ним по телефону, поскольку в палату к нему не пустили. "Сегодня пришел в сознание, его перевели в другой отдел", — рассказал РИА Новости Шарипов, добавив, что грузчик сказал дяде, что "все нормально".

Президент Федерации мигрантов СНГ также пояснил путаницу с фамилией пострадавшего — в некоторых сообщениях его называли Навруз Каримов, в других — Навруз Закиров. Оказалось, что несколько лет назад молодой человек сменил паспорт и фамилию, и из Закирова стал Каримовым.

"Можно писать и Закиров, и Каримов — он паспорт поменял. Дядя знает (его) как Закиров. А так его зовут Навруз, 1990 года (рождения), Хатлонская область. Паспорта таджики часто меняют… Из (московского) аэропорта часто прилетают туда назад, в Таджикистане меняют (паспорта). Это одно и то же лицо", — пояснил глава федерации.

Полицейский рейд

Как уточнили в 68-й городской больнице, пострадавший находится в отделении нейрохирургии. "Состояние удовлетворительное", — отметил собеседник агентства.

Тем временем, в СМИ появились сообщения о том, что возле ТЦ "Москва" снова происходит драка. Столичная полиция опровергла слухи о новых беспорядках.

"Информация о драке между полицейскими и якобы подошедшими к ТЦ людьми не соответствует действительности. Обстановка под контролем, проводятся профилактические мероприятия", — заверил РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости подробности происходящего у ТЦ "Москва". По его словам, полиция начала рейд по проверке соблюдения сотрудниками торгового центра миграционного и трудового законодательства. Как сообщил источник, торговый центр закрыли, по периметру выставили охранников и полицейских.

Позднее источник сообщил о десяти задержанных в ходе рейда, не уточняя, за какие именно нарушения их задержали.