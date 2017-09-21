В МЧС опровергли информацию о детях, выпрыгивающих из окон во время пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Дети не выпрыгивали из окон во время пожара в гостинице в Ростове-на-Дону, все постояльцы были выведены по путям эвакуации, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. В настоящее время открытое горение ликвидировано. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада проводилась эвакуация людей. Очевидцы пожара рассказали РИА Новости, что из окон второго этажа загоревшегося здания выпрыгивали дети, их ловили стоявшие внизу молодые люди.

"МЧС не подтверждает информацию о выпрыгивавших из окон детях. Все постояльцы гостиницы были выведены по путям эвакуации", — сообщил представитель ЮРЦ МЧС.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.