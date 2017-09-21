Участник организации "Христианское государство" Баянов сознался в поджогах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Активист группировки "Христианское государство" Александр Баянов признал вину в поджогах, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Баянов сознался в двух поджогах: 31 августа в Санкт-Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки Александра Калинина, подожгли офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".

"Преступление совершал", — сказал Баянов, пояснив, что признает вину.

Дело возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ.