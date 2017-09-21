МВД потребовало арестовать лидера "Христианского государства"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы получил от следствия материалы с требованием заключить под стражу лидера "Христианского государства" Александра Калинина и его сообщников по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Задержанных Калинина Ю.,Баянова А., Монталуца Д. доставили в суд", — отметила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Всего по делу проходят четыре человека, трем из них — всем, кроме Калинина — уже предъявлено обвинение.