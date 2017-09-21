МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на пожаре в Ростове-на-Дону

Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону (17)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крупном пожаре в десятиэтажном отеле в центре Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения объявлена в 16.56 по Москве", — сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.