Под Тулой собака укусила за лицо пятилетнюю девочку

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Доследственная проверка по факту нападения собаки на пятилетнюю девочку, которую пес укусил за лицо, начата в Тульской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, во время прогулки в парке города Узловая девочка подошла к привязанной к металлическому столбу собаке породы "аляскинский маламут" и попыталась ее погладить. Как отмечает следствие, присутствовавшие при этом взрослые предупреждали ребенка не делать этого.
"По некоторым сведениям, девочка случайно наступила собаке на лапу, и в ответ животное укусило ребенка за лицо", — сообщает следствие.
По его информации, ранее девочка неоднократно играла с этой собакой.