Под Тулой собака укусила за лицо пятилетнюю девочку

ВОРОНЕЖ, 21 сен — РИА Новости. Доследственная проверка по факту нападения собаки на пятилетнюю девочку, которую пес укусил за лицо, начата в Тульской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

"Девятнадцатого сентября 2017 года в медицинское учреждение города Узловая поступила 5-летняя девочка с рваными ранами лица. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время прогулки в парке города Узловая девочка подошла к привязанной к металлическому столбу собаке породы "аляскинский маламут" и попыталась ее погладить. Как отмечает следствие, присутствовавшие при этом взрослые предупреждали ребенка не делать этого.

"По некоторым сведениям, девочка случайно наступила собаке на лапу, и в ответ животное укусило ребенка за лицо", — сообщает следствие.

По его информации, ранее девочка неоднократно играла с этой собакой.