СК организовал проверку после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону, на котором погибли два человека, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

"В следственные органы СК России по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин в ходе тушения пожара в гостинице, расположенной по переулку Семашко в городе Ростове-на-Дону. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — сказала собеседница.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.