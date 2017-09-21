Части крыши горящей в Ростове-на-Дону гостиницы падают вниз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Части крыши здания, которое тушат пожарные в центре Ростова-на-Дону, падают вниз, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар разделил гостиницу на две части. Одна сторона с первого по десятый этаж горит, вторая целая. Открытого пламени не видно, части крыши падают на землю. Пожарные тушат здание сверху с использованием пожарных лестниц.
Квартал оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров, полицейские охраняют границы оцепления, возле которого люди наблюдают за происходящим. Полицейские призывают освободить проезд для пожарной техники.
Сильного задымления вокруг здания нет, но запах дыма ощущается на расстоянии в несколько сотен метров от него.
В Ленинском районе введен режим ЧС, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Люди эвакуированы из гостиницы, соседних домов и детского сада. Представитель МЧС сообщил РИА Новости, что дети находятся в безопасном месте, некоторые из них уже переданы родителям.
Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель "Торн Хаус". pic.twitter.com/AV6yiSIXup— Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.
Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.
Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.