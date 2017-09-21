Очевидцы пожара в Ростове-на-Дону рассказали о детях, выпрыгивавших из окон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Очевидцы крупного пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону рассказали РИА Новости, что из окон загоревшегося здания выпрыгивали дети.

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погиб один человек. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

"Пять человек — девочки — выпрыгивали со второго этажа. Парни их ловили на руки и клали на землю. Никто из них не пострадал. Рядом с местом пожара лежит труп, накрытый пленкой", — рассказал РИА Новости очевидец.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.