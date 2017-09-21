Спасатели нашли второго погибшего при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Между вторым и третьим этажами найдено тело второго погибшего", — сказал собеседник агентства. Личность погибшего еще устанавливается.

Ранее пожарные нашли тело, предположительно, администратора гостиницы. Здание горело в переулке Семашко в четверг днем. В 15.15 пожар был локализован на площади 840 квадратных метров.