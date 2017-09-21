При пожаре в центре Ростова-на-Дону погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости. Юлия Насулина. Один человек погиб при пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"На пожаре один погибший", — сказал собеседник.

По предварительным данным, это администратор гостиницы.

В управлении также сообщили, что пожар был локализован. "Локализация объявлена в 15.15 мск. Площадь составляет 840 квадратных метров", — уточнил представитель ГУ МЧС.

Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель "Торн Хаус". pic.twitter.com/AV6yiSIXup — Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.

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Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.