МЧС: Около 100 человек эвакуированы в связи с пожаром в центре Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Из горящей гостиницы и близлежащих домов в центре Ростова-на-Дону эвакуированы около 100 человек, угрозы распространения пожара на близлежащие здания нет, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.

"Угрозы распространения на близлежащие здания нет. Из горящей гостиницы, близлежащего пятиэтажного дома и детского сада эвакуировано около 100 человек", — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что тушение осложняется тем, что фасад гостиницы состоит из горючего материала.

По данным МЧС области, 10-этажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, пожар начался с возгорания утеплителя на фасаде. По его данным, из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.