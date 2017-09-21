В ТЦ "Москва" проходит полицейский рейд против нелегальной миграции

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на территории торгового-ярмарочного комплекса Москва в Люблино. Архивное фото

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на территории торгового-ярмарочного комплекса Москва в Люблино. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Полиция проводит рейд, на котором проверяет сотрудников ТЦ "Москва" на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что новые беспорядки начались возле ТЦ "Москва", якобы там проходит драка.

"Там нет драки. Сейчас там проходит полицейский рейд. Где-то 20 минут назад торговый центр закрыли, по периметру выставили охранников и полицейских. Сотрудников ТЦ проверяют на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства", — сказал собеседник агентства.