В Москве эвакуируют музей-панораму "Бородинская битва"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В музее-панораме "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте в Москве подтвердили информацию о том, что в здании проводится эвакуация.
"Да, нас действительно эвакуируют", — сказал РИА Новости сотрудник музея.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.