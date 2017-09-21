В Москве эвакуируют музей-панораму "Бородинская битва"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В музее-панораме "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте в Москве подтвердили информацию о том, что в здании проводится эвакуация.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что сразу шесть музеев и дендрарий эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе взрывов.

"Да, нас действительно эвакуируют", — сказал РИА Новости сотрудник музея.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.