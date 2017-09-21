В Ростове-на-Дону из горящей гостиницы эвакуировали более 400 человек

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Десятиэтажное здание гостиницы горит, по уточненным данным, в Ростове-на-Дону — из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Из здания гостиницы эвакуировали 250 человек, из соседних домов и детсада — 161, в том числе 61 ребенка", — сказал собеседник агентства.

Пожар, по его словам, начался с возгорания утеплителя на фасаде.

По данным МЧС области, 10-этажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности.