В Ростове-на-Дону из горящей гостиницы эвакуировали более 400 человек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Десятиэтажное здание гостиницы горит, по уточненным данным, в Ростове-на-Дону — из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Пожар, по его словам, начался с возгорания утеплителя на фасаде.
По данным МЧС области, 10-этажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель "Торн Хаус". pic.twitter.com/AV6yiSIXup— Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.