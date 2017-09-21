Площадь пожара в высотке в Ростове-на-Дону составляет около 800 "квадратов"

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Площадь пожара в 10-этажном здании в центре Ростова-на-Дону составляет около 800 квадратных метров, также горят четыре припаркованных автомобиля, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ростовской области.

Ранее представитель областного ГУМЧС сообщил РИА Новости, что в центре города горит 10-этажное здание, пожару присвоен третий ранг сложности.

"В 14.00 (мск) объявлен ранг пожара №3. Есть угроза распространения пожара на близлежащие строения. Площадь пожара около 800 квадратных метров. Также произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей", — говорится в сообщении.

Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель "Торн Хаус". pic.twitter.com/AV6yiSIXup — Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.

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