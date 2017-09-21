"Тверской стрелок" просит снизить наказание с пожизненного срока до 25 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Сергей Егоров, осужденный пожизненно за убийство девяти дачников в Тверской области, обжаловал приговор – он просит суд изменить ему наказание на "максимальный реальный срок", сообщила РИА Новости представитель Тверского областного суда.

Суд вынес приговор Егорову 12 сентября.

"Сегодня от Егорова поступила апелляционная жалоба, в которой он просит изменить ему приговор. Он написал так: "Прошу изменить приговор Тверского областного суда с пожизненного лишения свободы на реальный максимальный срок", — сказала собеседница агентства.

Согласно российскому уголовному законодательству, максимальный срок лишения свободы не может превышать 25 лет.

Адвокат Тимофей Щербаков отказался комментировать эту просьбу Егорова.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. На одной из дач обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин, а в багажнике припаркованной рядом машины — тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Подозреваемого — 45-летнего москвича Егорова — задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Как установило следствие, во время застолья он поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.