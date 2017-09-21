МВД назвало причину задержания лидера "Христианского государства"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Лидера "Христианского государства" Александра Калинина задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как признался другой участник "Христианского государства" Александр Баянов, члены группировки также подожгли в Петербурге офис студии "Рок" Алексея Учителя. По его словам, сделали они это в знак протеста против показа "Матильды".
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала большой общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.