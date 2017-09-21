Источник: в Москве эвакуировали музеи и дендрарий из-за звонка о бомбах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сразу шесть музеев, в том числе музей-панораму "Бородинская битва", и дендрарий эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе взрывов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проводится эвакуация из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка", — сказал собеседник агентства.

В среду после звонков с угрозой взрыва в 12 городах России были эвакуированы в общей сложности свыше 32 тысяч человек. Эвакуация проводилась из 108 зданий. В Москве эвакуировали сразу 14 управ, в том числе Бескудниковского района.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.