МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сразу шесть музеев, в том числе музей-панораму "Бородинская битва", и дендрарий эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе взрывов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Проводится эвакуация из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
5.4%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.