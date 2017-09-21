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Происшествия

Суд на Урале отказался вернуть детей женщине, которая удалила себе грудь

14:2921.09.2017
(обновлено: 14:30 21.09.2017)
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть жительнице города Юлии Савиновских, вырезавшей себе молочные железы, двух приемных детей, которых у нее забрали, сообщила РИА Новости в четверг представитель суда.

"Отказано в удовлетворении иска", – сказала собеседница агентства.

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© РИА Новости / Владимир Песня
Что важно знать об усыновлении в России

Сама Юлия Савиновских на своей странице в Facebook написала, что двух приемных мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, женщина взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.

"Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал", — написала Савиновских.

Она также отметила, что будет идти до последнего суда, чтобы вернуть детей. "Я пойду до конца. До последнего суда, если понадобится", — подчеркнула женщина.

Мама с ребенком на прогулке. Архивное фото
© Fotolia / Ocskay Mark
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Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, к которому обратилась за помощью Савиновских, заявил РИА Новости в четверг, что не может комментировать решение суда. В то же время Мороков добавил, что, когда он еще до решения суда знакомился с этим делом, изъятие детей вызвало у него "небольшое непонимание, когда речь шла о непорядке в квартире, там еще что-то".

"Но это не столь серьезные основания, но, видимо, в суде были представлены какие-то более веские основания", — сообщил омбудсмен.

По его словам, дети сейчас находятся в реабилитационном центре, разлуку с приемными родителями они переживают непросто. Семье Савиновских сейчас запрещено встречаться с приемными детьми.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщил следующее: "Согласно информации, полученной из территориального управления социальной политики, Савиновских Ю.В. была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье. По этой причине опекаемые дети из семьи были изъяты".

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