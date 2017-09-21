Возле станции "Партизанская" в Москве нашли предмет, похожий на снаряд

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили рабочие при проведении строительных работ возле станции метро "Партизанская" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Вблизи дома 69б на Измайловском шоссе обнаружен предмет, похожий на снаряд времен ВОВ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место обнаружения опасной находки оцеплено, ожидается прибытие саперов из военной комендатуры.

В середине сентября саперы изъяли и вывезли на полигон для уничтожения взрывоопасный предмет времен войны, обнаруженный на строительной площадке в Зеленограде. В конце июля на полигоне были уничтожены порядка 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, изъятых в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы. Все обнаруженные боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. Опасный арсенал, вероятно, принадлежал недавно умершему "черному копателю".