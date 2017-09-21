Участник "Христианского государства" сознался в поджогах из-за "Матильды"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Задержанный в среду участник организации "Христианское государство" Александр Баянов сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Петербурге, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Баянов сознался в двух поджогах. Тридцать первого августа в Петербурге Юрий Калинин, брат главаря группировки Александра Калинина, и Баянов подожгли офис студии "Рок" режиссера Учителя. Затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть", – сказал источник.

По его словам, Баянов рассказал, что поджог кинотеатра был совершен с помощью заранее приготовленной зажигательной смеси. Затем стеклянные бутылки со смесью были подожжены и заброшены в окна и двери, добавил собеседник агентства.

© Фото Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина © Фото Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина

"Этим поступком, по словам Баянова, они хотели показать свой протест против показа фильма "Матильда". Подобным образом была подожжена студия режиссера в Петербурге", – добавил источник.

Студия режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Кроме того, адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве, где он работает. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.