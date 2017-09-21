После драки у ТЦ "Москва" задержали более 90 человек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовых беспорядков возле торгового центра "Москва" в столице.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ", — сказал собеседник агентства.
"Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции. По факту причинения пострадавшему телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", — сообщили в главке.
"В настоящее время столичная полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие указанных преступлений и установления лиц, их совершивших", — подчеркнули в главке.