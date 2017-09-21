Петербургского врача будут судить за смерть пациентки после эндоскопии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Дело врача-эндоскописта, чья пациентка получила повреждение кишечника после медицинской процедуры, отчего впоследствии скончалась, вскоре направят в суд в Санкт-Петербурге, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу.

"Обвиняемая, являясь врачом-эндоскопистом… "Медико-санитарной части №157", 14 декабря 2016 года провела женщине инвазивную процедуру, допустив дефекты оказания медицинской помощи. В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода, которое по признаку опасного для жизни состояния расценивается как тяжкий вред здоровью и состоит в прямой причинно-следственной связи с ее смертью, наступившей 5 января 2017 года в СПб ГБУЗ "Городская больница №26", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 57-летней женщины возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", уточнили в СК.

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.