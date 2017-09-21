Избитый охранником ТЦ "Москва" мигрант жив и находится в больнице

ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Избитый охранником торгового центра "Москва" в российской столице 27-летний гражданин Таджикистана Навруз Каримов жив, его состояние расценивается как средне-тяжелое, сообщил РИА Новости пресс-секретарь представительства Миграционной службы Таджикистана в России Иброхим Ахмадов.

Ранее таджикские СМИ со ссылкой на источник в МВД Таджикистана сообщили, что Навруз Каримов якобы скончался в больнице от полученных в результате избиения травм.

"Избитый охранником ТЦ "Москва" 27-летний гражданин Таджикистана, уроженец Бальджуванского района Хатлонской области Навруз Каримов жив, но его состояние расценивается медиками как средне-тяжелое. Он находится в московской больнице № 68", — сказал Ахмадов.

По его словам, сотрудники посольства уже выехали в больницу. "Расследованием произошедшего 20 сентября возле ТЦ "Москва" инцидента с участием граждан Таджикистана занимаются сотрудники органов правопорядка столицы России", — уточнил Ахмадов.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием более 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в российской столице. По информации источника, конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили грузчика, трудового мигранта. Более 50 человек были доставлены в отделение полиции. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.