СК проверит данные о невыплате зарплаты застрявшим в Намибии морякам из РФ

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о невыплате зарплаты российским морякам с судна "Шериф", которые уже около 9 месяцев находятся в порту Намибии, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Весной сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации из Намибии, где они находятся уже два месяца. По словам моряков, в середине апреля шел третий месяц, как им не платят зарплату, судно простаивает в порту. Консульство РФ в Намибии связалось с моряками. Позже судно арестовали за долги.

На этой неделе моряки вновь напомнили о себе в СМИ. В среду инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что экипаж все еще находится в порту в ожидании продажи арестованного судна. При продаже, возможно, часть денег пойдет на покрытие долгов перед моряками.

"В региональных СМИ размещена информация о том, что семеро жителей Приморья – членов экипажа "Шериф", стоящего на рейде возле берегов Южной Африки, не получают заработную плату с февраля 2017 года. По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят размер невыплаченной заработной платы. По результатам будет вынесено процессуальное решение.