СК проверит данные о невыплате зарплаты застрявшим в Намибии морякам из РФ

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о невыплате зарплаты российским морякам с судна "Шериф", которые уже около 9 месяцев находятся в порту Намибии, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Весной сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации из Намибии, где они находятся уже два месяца. По словам моряков, в середине апреля шел третий месяц, как им не платят зарплату, судно простаивает в порту. Консульство РФ в Намибии связалось с моряками. Позже судно арестовали за долги.
На этой неделе моряки вновь напомнили о себе в СМИ. В среду инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что экипаж все еще находится в порту в ожидании продажи арестованного судна. При продаже, возможно, часть денег пойдет на покрытие долгов перед моряками.
В ходе проверки следователи установят размер невыплаченной заработной платы. По результатам будет вынесено процессуальное решение.