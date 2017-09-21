Суд установит порядок продажи имущества объявленного в розыск Гительсона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 18 октября планирует утвердить порядок и сроки реализации имущества признанного банкротом экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, объявленного в розыск по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника в арбитражный суд обратился финансовый управляющий с ходатайством об утверждении положения о порядке, условиях и о сроках реализации имущества должника, установлении начальной цены на имущество… Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 октября 2017 года в 17 час. 30 мин", — говорится в определении суда.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"На 11 июля 2017 года Гительсон был вызван в следственные органы для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако последний не явился, в связи с чем в настоящее время он объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества, которая в мае продлена на шесть месяцев, до 23 ноября. В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, Уральский трастовый банк и сербский банк "Баня Лука".

В июле 2017 года ГСУ СК РФ по Петербургу сообщило об объявлении Гительсона в федеральный розыск по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей. Ранее бывшему банкиру было предъявлено обвинение в совершении этого преступления, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО "Банк ВЕФК" Инкасбанка. В мае этого года Гительсон вышел на свободу.

В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.