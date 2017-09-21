Суд установит порядок продажи имущества объявленного в розыск Гительсона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 18 октября планирует утвердить порядок и сроки реализации имущества признанного банкротом экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона, объявленного в розыск по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества, которая в мае продлена на шесть месяцев, до 23 ноября. В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, Уральский трастовый банк и сербский банк "Баня Лука".
В июне 2017 года в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.