В России эвакуировали почти тысячу объектов с прошлого вторника

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Без малого тысячу торговых центров, вокзалов и других объектов эвакуировали в различных городах России с прошлого вторника из-за анонимных сообщений о "минировании", ни одно из которых не подтвердилось, рассказал в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.
5.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Минированию" в России уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Крупный торговый центр в Москве при эвакуации, в среднем, за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.