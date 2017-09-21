В России эвакуировали почти тысячу объектов с прошлого вторника

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (117)

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Без малого тысячу торговых центров, вокзалов и других объектов эвакуировали в различных городах России с прошлого вторника из-за анонимных сообщений о "минировании", ни одно из которых не подтвердилось, рассказал в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 5.3% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

5.7% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

75.3% Узнал(а) о случившемся из новостей

13.7% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Только накануне после звонков с угрозой взрыва в 12 городах России были эвакуированы, в общей сложности, свыше 32 тысяч человек. Эвакуация проводилась из 108 зданий.

"Минированию" в России уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Крупный торговый центр в Москве при эвакуации, в среднем, за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" *. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.