Драка с участием мигрантов у ТЦ "Москва": десятки человек задержаны

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы произошел конфликт с участием десятков мигрантов. Полиция задержала более 50 человек.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало нападение охранников торгового центра на грузчика, который является трудовым мигрантом.

"Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра", — сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о конфликте около ТЦ, проводится проверка.

Позднее источники РИА Новости рассказали, что в отделение полиции доставили более 50 человек. Сейчас задержанных проверяют по базам миграционного учета.

Драки с участием мигрантов

Самой крупной дракой с участием мигрантов стал конфликт на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года. В нем участвовали более двухсот человек, из них 112 задержала полиция. В ходе потасовки погибли три человека. После драки возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

В июне 2016 года в деревне Кудрово под Санкт-Петербургом произошел еще один конфликт с участием мигрантов. Тогда на стройплощадке подрались около 40 человек, 17 из них задержали. Как сообщили СМИ, стычка случилась из-за того, что одного из строителей обрызгал грязью автомобиль.

В начале августа этого года на стройке в Новой Москве подрались около 40 мигрантов из Армении и Узбекистана. Конфликт произошел из-за того, что один из строителей выбрасывал мусор с кровли. Во время потасовки шесть человек получили ранения.

Как сообщили в полиции, подрались две бригады строительного объекта. Во время стычки мигранты использовали молотки, кувалды, железные арматуры. После случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.