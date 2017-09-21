В Челябинске задержали подозреваемого в совращении детей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Полиция Челябинска задержала ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным областной полиции, в 2017 году в Тракторозаводском районе Челябинска совершены преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным фактам возбуждены уголовные дела о "насильственных действиях сексуального характера".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений… задержан ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Мужчина арестован, уточнили в полиции.