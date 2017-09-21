В Подмосковье загорелась церковь, построенная в XIX веке

Сотрудник МЧС во время пожарных учений. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарных учений. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в церкви постройки конца XIX века в подмосковном городе Озёры в четверг, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Сосновка (городской округ Озёры) произошел пожар на площади 40 квадратных метров в Покровской церкви. Здание одноэтажное, 1890 года постройки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.