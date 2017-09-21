Источник сообщил о 27 пострадавших в ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Двадцать семь человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса после отказа тормозов в Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Вечером в среду в населенном пункте Красный Восток в Малокарачаевском районе автобус "ПАЗ", в котором находились возвращавшиеся с работы на теплицах местные жители, врезался в забор частного дома. Изначально сообщалось о 19 пострадавших.

"Пострадали 27 человек, в том числе 19 госпитализированы", — сказал собеседник агентства.