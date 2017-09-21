Более 30 тысяч россиян эвакуировали в среду из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Свыше 32 тысяч человек эвакуировали в среду в 12 городах России, включая Москвы, из более чем 100 зданий после поступления анонимных звонков с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что массовые эвакуации людей из различных учреждений, включая школы, прошли в среду в Москве, Калуге, Туле и Владимире. Звонки с угрозой "минирования" поступили, в том числе, в 14 московских управ и торговые центры "Капитолий" на проспекте Вернадского и "Горбушкин двор" на Багратионовском проезде. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

"Из-за звонков с угрозой взрыва в 12 городах со 108 объектов эвакуировали более 32 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.