КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Работники ООО "Дарасунский рудник" в Забайкалье, которые с понедельника начали массовую голодовку из-за долгов по зарплате, прекратили акцию протеста, после того как остаток средств поступил на счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Бывшие сотрудники рудника 18 сентября объявили массовую голодовку, число бастующих выросло до 52. Требования работников – полное погашение задолженности по заработной плате ООО "Дарасунский рудник" (собственник АО "ЮГК"). Задолженность включала в себя выплаты сумм по решениям суда в отношении ООО "Дарасунский рудник", а также окончательный расчет с работниками, включая компенсации за неиспользованные дни отпуска, оплату простоя по вине работодателя, выходного пособия по сокращению. По поручению главы Забайкалья Натальи Ждановой на место событий выезжал первый вице-премьер краевого кабмина Александр Кулаков. По данным прокуратуры, против генерального директора ООО "Дарасунский рудник" возбуждено дело об административном правонарушении.

"Девятнадцатого сентября на счета предприятия поступил первый транш в размере 11,8 миллиона рублей из обещанных собственником 38 миллионов рублей. Оставшиеся средства были перечислены 20 сентября, после чего шахтеры приняли решение прекратить голодовку", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что губернатор поручила проконтролировать ситуацию до конца и проследить, "чтобы каждый рабочий получил все гарантированные ему законом выплаты до копейки".

"Я обращаю внимание всех компетентных органов на необходимость тщательного контроля этого процесса. Все должно быть по справедливости. Кроме того, считаю необходимым, чтобы соответствующие органы дали правовую оценку действиям руководства рудника и приняли все необходимые меры для недопущения подобных преступлений. Такое циничное и безответственное отношение собственника предприятия к людям просто недопустимо", — цитирует Жданову пресс-служба.