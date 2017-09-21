На территории ТЭЦ в Москве обнаружили подозрительный предмет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на территории ТЭЦ-11 имени М. Я. Уфаева "Мосэнерго" на востоке Москве, идет проверка, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Двадцать первого сентября в 05.00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста №2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место вызваны представители правоохранительных и силовых органов.