На приговор по делу "хабаровских живодерок" поступили четыре аппеляции

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Все трое осужденных, а также потерпевшая в деле о жестоких убийствах животных в Хабаровске подали апелляционные жалобы в суд, сообщил РИА Новости в четверг помощник председателя Индустриального районного суда Хабаровска Александр Маслов.
В августе этого года Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.
Алена Савченко признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За все преступления ей назначено четыре года и три месяца лишения свободы.
Алина Орлова признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными" и "разбой". Ей назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Причем за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.
22.2%Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера
36.1%Нет, наказание должно быть строже
41.7%Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание — три года колонии общего режима.
"В суд поступили апелляционные жалобы от всех троих осужденных, а также от адвоката одной из потерпевших, которая передавала девушкам щенка. Ориентировочно, в суд вышестоящей инстанции дело может быть отправлено в начале октября", — сказал Маслов.
Он уточнил, что перед отправкой дела на рассмотрение в краевой суд необходимо направить сторонам процесса копии апелляционных жалоб, чтобы они могли подготовить свои доводы и возражения, либо представить свои пояснения. Обычно на это уходит около 10 дней.