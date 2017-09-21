После драки у ТЦ "Москва" задержаны десятки мигрантов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более пятидесяти человек задержаны полицией после конфликта у торгового центра "Москва" в столице в среду вечером, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.
Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных.
Однако источник РИА Новости в последующем рассказал, что были задержаны свыше 50 человек.
Он добавил, что сейчас ведется проверка по базам миграционного учета.
Драка в Новой Москве и Санкт-Петербурге
В начале августа этого года произошла массовая драка с участием мигрантов на стройке в Новой Москве. Тогда конфликт с участием около 40 мигрантов из Армении и Узбекистана был вызван тем, что один из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.
Полиция прибыла на место происшествия и установила, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы. В ходе драки мигранты использовали молотки, кувалды, железные арматуры. В последующем по факту случившегося возбудили уголовное дело.
В результате конфликта шесть человек получили ранения и были госпитализированы
В драке участвовали около 40 мигрантов, 17 которых в дальнейшем были задержаны правоохранительными органами.