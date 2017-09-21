После драки у ТЦ "Москва" задержаны десятки мигрантов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более пятидесяти человек задержаны полицией после конфликта у торгового центра "Москва" в столице в среду вечером, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что у торгового центра "Москва" могла произойти массовая драка с участием гастарбайтеров, однако сотрудникам полиции удалось пресечь попытку конфликта. Причиной драки, как рассказал РИА Новости источник, послужило то, что сотрудники охраны ТЦ побили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных.

Однако источник РИА Новости в последующем рассказал, что были задержаны свыше 50 человек.

"В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас ведется проверка по базам миграционного учета.

Драка в Новой Москве и Санкт-Петербурге



В начале августа этого года произошла массовая драка с участием мигрантов на стройке в Новой Москве. Тогда конфликт с участием около 40 мигрантов из Армении и Узбекистана был вызван тем, что один из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.

Полиция прибыла на место происшествия и установила, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы. В ходе драки мигранты использовали молотки, кувалды, железные арматуры. В последующем по факту случившегося возбудили уголовное дело.

В результате конфликта шесть человек получили ранения и были госпитализированы

В июне 2016 года произошел еще один конфликт с участием мигрантов на стройплощадке в деревне Кудрово под Санкт-Петербургом. Как сообщили СМИ, конфликт был вызван тем, что одного из строителей обрызгал грязью автомобиль.

В драке участвовали около 40 мигрантов, 17 которых в дальнейшем были задержаны правоохранительными органами.