После драки гастарбайтеров в Москве задержали 50 человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полиция доставила в отделение более 50 человек после конфликта у торгового центра "Москва" в среду вечером, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в столице. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

"В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время они проверяются по базам миграционного учета.