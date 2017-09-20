У ТЦ "Москва" пресекли массовую стычку с гастарбайтерами

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пресечена попытка устроить массовую стычку у торгового центра "Москва". Причиной конфликта послужило то, что сотрудники службы охраны торгового центра побили грузчика, трудового мигранта. Вечером около 50 человек, также гастарбайтеры, пришли к торговому центру, собираясь устроить драку с охранниками торгового центра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подоспевшим вовремя сотрудникам полиции удалось пресечь попытку устроить стычку и задержать участников перепалки.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

"Сегодня сотрудникам столичной полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торгового центра на Тихорецком бульваре. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств", — сказал дежурный офицер, не уточнив числа задержанных.

По данному факту проводится проверка, сообщили в главке.