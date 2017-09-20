На юге Москвы столкнулись скорая и Mercedes

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Карета "скорой помощи" и автомобиль Mercedes столкнулись на юге Москвы, пострадали два человека в "скорой", сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

"На улице Каховка машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадали два человека: водитель "скорой помощи" и медик", — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах столицы добавил, что карета "скорой помощи" при ДТП опрокинулась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.