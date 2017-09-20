ТЦ "Капитолий" и "Горбушкин двор" проверяют после звонков о "бомбе"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Торговые центры "Капитолий" и "Горбушкин двор" проверяют на западе Москвы после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Массовые эвакуации людей из различных учреждений, включая школы, прошли в среду в Москве, Калуге, Туле и Владимире. Звонки с угрозой "минирования" также поступили в 14 московских управ. По состоянию на 14.00 мск, в четырех городах РФ "заминировали" 70 объектов, проведена эвакуация 9,5 тысячи человек.

"Звонки с угрозой взрыва поступили в ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского и ТЦ "Горбушкин двор" в Багратионовском проезде", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас в зданиях идет проверка.

Накануне после звонков с угрозой взрыва в 14 городах были эвакуированы в общей сложности более 99 тысяч человек. Зарегистрировано 143 анонимных звонка с угрозами взрыва 152 зданий. Всего с 12 сентября число эвакуированных в России превысило 300 тысяч человек, было "заминировано" свыше 850 объектов.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.