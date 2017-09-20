Суд в Москве продолжит допрос Белых 27 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 27 сентября продолжит допрос экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду прокурор успела задать обвиняемому 50 вопросов и, по ее словам, ей осталось спросить столько же. На будущем заседании гособвинитель планирует заняться только допросом Белых, свидетелей вызывать в процесс пока не будут.

В среду адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов сообщил РИА Новости, что защита планирует вызвать в суд на допрос экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил оперативно-разыскными и следственными мероприятиями по делу Белых.

В среду Феоктистова допросили в закрытом режиме в качестве свидетеля обвинения по другому громкому делу — по обвинению экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки. На том же заседании выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ. По данным источников РИА Новости, генерал собирался уйти на пенсию.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.