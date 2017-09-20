РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Присяжные признали виновными фигурантов дела о серии убийств под Ростовом

16:1920.09.2017
(обновлено: 16:23 20.09.2017)
02730
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНаручники на судебном заседании. Архивное фотоНаручники на судебном заседании. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Присяжные в Ростовском областном суде признали виновными четверых предполагаемых участников преступной группы, обвиняемых в десяти убийствах, в том числе сотрудников полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 

Фигуранты признаны виновными по всем фактам убийств, но присяжные будут ещё определять, доказан ли факт существования банды, является ли Инесса Тарвердиева ее лидером и с какого года в группировке участвовала её дочь Виктория.

"Присяжные сочли доказанным, что подсудимые виновны по всем пяти эпизодам (десять убийств и одно покушение на убийство)", — сказал старшина присяжных заседателей.

Суд по делу приморских партизан. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Суд объявил перерыв до сентября в пересмотре дела "приморских партизан"
По одному из эпизодов (убийство одного человека) проходили только три фигуранта, кроме Виктории Тарвердиевой. Кроме того, по двум эпизодам (убийство трех человек и покушение на убийство), по мнению присяжных, Виктория Тарвердиева заслуживает снисхождения.

 Ранее в суде сообщали, что с момента передачи дела в суд в ноябре 2015 года состоялось более десяти предварительных слушаний. Судебное следствие задержалось на предварительной стадии из-за ходатайств потерпевшей Валентины Чудаковой, чей сын вместе с семьей был убит на ростовской трассе в 2009 году. Она требовала вернуть дело прокурору, поскольку, по ее мнению, к убийству ее сына обвиняемые не причастны. Суд ее ходатайства не поддержал. В итоге в конце июля 2016 года суд начал допрос подсудимых.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. При этом Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
По делу об убийстве полицейских в Астрахани арестовано 9 человек
Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа. Нападения совершались на территории Ростовской области, Ставрополья и Калмыкии в 1997–2013 годах.

Следователи считают, что в 2007–2009 годах на территории Ростовской области злоумышленники убили десять человек, в том числе начальника отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и их двух малолетних детей.

В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, в результате чего завязалась перестрелка, в которой погиб гражданский муж Тарвердиевой и один из стражей порядка.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена