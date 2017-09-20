Присяжные признали виновными фигурантов дела о серии убийств под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Присяжные в Ростовском областном суде признали виновными четверых предполагаемых участников преступной группы, обвиняемых в десяти убийствах, в том числе сотрудников полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигуранты признаны виновными по всем фактам убийств, но присяжные будут ещё определять, доказан ли факт существования банды, является ли Инесса Тарвердиева ее лидером и с какого года в группировке участвовала её дочь Виктория.

"Присяжные сочли доказанным, что подсудимые виновны по всем пяти эпизодам (десять убийств и одно покушение на убийство)", — сказал старшина присяжных заседателей.

По одному из эпизодов (убийство одного человека) проходили только три фигуранта, кроме Виктории Тарвердиевой. Кроме того, по двум эпизодам (убийство трех человек и покушение на убийство), по мнению присяжных, Виктория Тарвердиева заслуживает снисхождения.

Ранее в суде сообщали, что с момента передачи дела в суд в ноябре 2015 года состоялось более десяти предварительных слушаний. Судебное следствие задержалось на предварительной стадии из-за ходатайств потерпевшей Валентины Чудаковой, чей сын вместе с семьей был убит на ростовской трассе в 2009 году. Она требовала вернуть дело прокурору, поскольку, по ее мнению, к убийству ее сына обвиняемые не причастны. Суд ее ходатайства не поддержал. В итоге в конце июля 2016 года суд начал допрос подсудимых.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. При этом Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС.

Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа. Нападения совершались на территории Ростовской области, Ставрополья и Калмыкии в 1997–2013 годах.

Следователи считают, что в 2007–2009 годах на территории Ростовской области злоумышленники убили десять человек, в том числе начальника отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и их двух малолетних детей.

В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, в результате чего завязалась перестрелка, в которой погиб гражданский муж Тарвердиевой и один из стражей порядка.