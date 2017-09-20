Мэрию Ярославля эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Мэрию Ярославля эвакуировали в среду из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель мэрии.

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"Поступил звонок о заложенном взрывном устройстве, и нас всех эвакуировали. Сейчас проверяют здание", — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что в городе также эвакуированы несколько торговых центров и школа.

Аналогичная ситуация наблюдается в среду в Тульской области. "Поступали звонки о минировании разных объектов — торговых центров и административных зданий. Экстренные службы выезжают на вызовы, людей эвакуируют, где есть необходимость, но пока все в порядке", — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

А в Курске и Орле эвакуации прошли во вторник. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, во вторник было около 10 анонимных сообщений о заминировании крупных торговых центров в разных районах города. В Орле во вторник "минировали" по меньшей мере один торговый центр.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.