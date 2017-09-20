Мэрию Ярославля эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Мэрию Ярославля эвакуировали в среду из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель мэрии.
5.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.5%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что в городе также эвакуированы несколько торговых центров и школа.
Аналогичная ситуация наблюдается в среду в Тульской области. "Поступали звонки о минировании разных объектов — торговых центров и административных зданий. Экстренные службы выезжают на вызовы, людей эвакуируют, где есть необходимость, но пока все в порядке", — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
А в Курске и Орле эвакуации прошли во вторник. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, во вторник было около 10 анонимных сообщений о заминировании крупных торговых центров в разных районах города. В Орле во вторник "минировали" по меньшей мере один торговый центр.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.