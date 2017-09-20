Источник в экстренных службах рассказал о массовой эвакуации людей в Калуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Массовые эвакуации людей из различных учреждений, включая школы, прошли в среду в Калуге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Сообщения об эвакуациях начали появляться в соцсетях. По словам очевидцев, были оцеплены не менее 15 учреждений — это торговые центры, школы, а также учреждения госструктур. Из всех помещений были эвакуированы люди.

"Да, эвакуации у нас сегодня были. Они уже закончились", — рассказал источник, не уточнив причину эвакуаций.

В то же время УМВД по региону разослало в СМИ официальную просьбу к жителям города воздержаться от дневных поездок по городу на личных автомобилях из-за "сложной транспортной обстановки в центральной части города Калуги". В полиции отказались пояснить причину такой просьбы.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.