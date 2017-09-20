Глава штаба Навального сам "заказал" нападение на себя, заявил задержанный

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Задержанный по подозрению в избиении Николая Ляскина — руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального — рассказал на допросе, что пострадавший сам "заказал" ему нападение на себя за 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее Ляскин сообщил РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме. В полиции 15 сентября подтвердили, что проводят проверку сообщения о нападении на гражданина в Москве на улице Гиляровского, рядом со штабом Навального. Ляскин был на "скорой" доставлен в НИИ имени Склифосовского, нападавший, по его словам, скрылся. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве.

"В своих показаниях задержанный пояснил сотрудникам полиции, что с пострадавшим он был ранее знаком. На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву", — сообщили в главке.

Задержанный также пояснил, что общался с пострадавшим около часа. По словам задержанного, в ходе разговора он рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил "инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший".

"За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тысяч рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.